Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023-2024 adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde New York'ta bulunması sebebiyle 2023-2024 adli yıl açılış törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Tatar, mesajda şu ifadeleri yer verdi:

“78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde New York'ta bulunmam nedeniyle 2023-2024 adli yıl açılış töreninde aranızda bulunamadım.

Demokratik ve lâik bir ülke olan KKTC’nin vazgeçilmez temel taşı hiç kuskusuz ki bağımsız yargıdır.

Bu bilinç ve sorumlulukla, Kıbrıs Türk yargısının bağımsız temsilcileri olarak almış olduğunuz kararlar, ülkemizdeki adaletin görünür kılınmasında ve ‘Hukuk Devleti’ ilkesinin korunmasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu hususta üstlenmiş olduğunuz meşakkatli ve özveri gerektiren vazifeyi yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarınızı tebrik ederim.

Başta Yüksek Mahkeme Başkanı Sn. Narin Ferdi Şefik olmak üzere tüm yargıç, savcı, avukat ve her kademede görev ifa eden çalışanlar başta olmak üzere 2023-2024 adli yılının başta ülkemize, halkımıza ve sizlere hayırlı olmasını temenni ederim.”