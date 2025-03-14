Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhuriyeti Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeye, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) Genel Başkan, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy, Demokrat Parti’den (DP) Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Genel Sekreter Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) Genel Başkan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz katıldı.

Tatar’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi saat 11.50’de başladı. Parti yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Halkın Partisi'ni (HP) kabul edecek.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini tamamlamasının ardından Tatar’ın 14.00 sıralarında basın toplantısı yapması bekleniyor.



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