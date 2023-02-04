Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınması çağrısını desteklediğini vurguladı.

TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan’a konuşan Tatar, Oktay’ın Kıbrıs Türk Devleti ifadesine destek verdiğini söyledi. Tatar, Karahasan’a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı

“Bu kavramı destekliyorum. Burada esas amaç KKTC’nin dünyada kabul görmesi için sağlam zeminde ilerlemek. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olabilir Kıbrıs Türk Devleti de…”