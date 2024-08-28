Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek yonca kavşağının temel atma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreninde, KKTC’nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi yatırımların çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Böylesine yatırımlar, bize cesaret halka umut veriyor.” dedi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ile devam etti.

-Tatar: KKTC’nin güçlenmesi için bu gibi yatırımlar çok değerli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasına, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine “hoş geldiniz” diyerek başladı.

Altı ay içerisinde tamamlanması hedeflenen ve ulaşımı süratlendirecek projenin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Tatar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

KKTC’nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi yatırımların çok değerli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz’e ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile yeni Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e de destekleri için teşekkürlerini sundu.

“Bütün bunlar kapsamlı projelerdir.” diyen Tatar, KKTC’nin yatırımlarla her alanda geliştiğini kaydetti.

- “Biz ne yıkılırız ne de hedeften şaşarız”

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Tatar, egemen eşitlik ve eşit siyasi statü politikasına vurgu yaptı, ambargo ve izolasyonların kalkmasıyla yeni bir sürece girilebileceğini söyledi.

“Biz ne yıkılırız ne de hedeften şaşarız. Çünkü biz Anavatan Türkiye ile burada onurlu bir siyaset sürdürmekteyiz” ifadelerini kullanan Tatar, KKTC’nin daha da güçleneceğini belirtti.

“Doğu Akdeniz’de KKTC’nin statüsü her gün yükselmektedir.” diyen Cumhurbaşkanı, bu gibi yatırımların kendilerine cesaret, halka ise umut verdiğini belirtti ve yonca kavşağının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa -Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek yonca kavşağının temeli atıldı.