Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Kongresinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Limak Otel’de gerçekleşen kongrenin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in, geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesinin ardından bilim açısından son derece önemli olan TJOD Kongresi’nin de ülkede düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Varlık mücadelesi verilen Mavi Vatan’ın kalbinde Türkiye’den gelen doktorların soydaşlarıyla buluştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğası, çevresi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle herkesin görmesi gereken bir ülke olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırımların yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, bilim insanlarının kongreler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tıp biliminin insanlığa ve sağlıklı yaşama katkı sağladığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, tıp doktorları ve sağlık çalışanlarının daha iyi bir gelecek için zaman mevhumu olmadan fedakarca görevlerini yürüttüğünü kaydetti.

Kongreye gelen misafirlerin ülkelerine döndüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına katkıda bulunmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden daha çok insanın ülkeye gelip bilimsel etkinliklerde yer almasını temenni etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm ve yükseköğrenimde yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede sağlık turizminin geliştirilmesi yanında sağlık, bilim ve teknoloji alanında da yatırımların artması temennisinde bulundu.