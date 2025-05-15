Gazimağusa’da, dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis basın bültenine göre, Zeki Özgürkanlılar (E-57) yönetimindeki NV 778 plakalı kamyonetle seyrettiği sırada, dikkatsizce dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen Hasan Basri Demir (E-26) yönetimindeki 16 BFD 788 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Basri Demir ile motosiklette yolcu olarak bulunan Başak Baykara (K-24), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.