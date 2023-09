Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü’nü tarih sahnesinden silmek için her türlü entrikaya başvurduğunu belirterek, bazı müttefikleriyle birlikte uygulanan kısıtlama ve ambargolarla Kıbrıs Türkü’nü ekonomik olarak çökertip, Rum devletine yama etmek istediklerini söyledi.



Karşı tarafın Kıbrıs’ı bir Helen adasına dönüştürmekten vazgeçmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu duruma Türk askerinin engel olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer almadığı Avrupa Birliği içinde varılacak federasyon temelinde çözüm ile Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağların koparılmak İstendiğine de dikkat çekti.



Ortaya konulan iki ayrı eşit egemen devlet siyasetinin kabul gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu kabul ettiğini dile getirdi.



15 Kasım’da KKTC’nin 40’ncı yılının kutlanacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkeri’nin devletinin, 60 yıl öncesine dayandığını ve 1963’te yaşanan olaylardan sonra Kıbrıs Türk Yönetimi’nin kurulduğunu kaydetti.



Pile-Yiğitler yol çalışması ve Lefkoşa’daki temizlik çalışmaları sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin sergilediği tavır hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sınırlarımızı korumak istiyoruz. Sınırlarımızı delmek istiyorlar. Sınır ihlalleri ile bizi sınamaya çalışıyor. Sınırımızı korumak milli bir meseledir” dedi.



Kara sınırları yanında hava ve denizde de güvenliğin ve barışın sağlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı her zaman birlikte hareket etmeli. Her zaman yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiklere şükranlarımı sunuyor, şehit olan ve hayatta olmayan Mehmetçik ve Mücahitlere rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.



-Bayraktaroğlu



Selçuk Bayraktaroğlu da kabuldeki konuşmasında, Kara Kuvvetleri Komutanı görevine atanıp göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne gerçekleştirdiğini söyledi.



Orgeneral Bayraktaroğlu, Kıbrıs’ta 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde tabur komutanlığı yaptığı dönemde, 1960’lı yıllardan beri adada görev yapan Türk Alayı ve Kıbrıs Türkü’nün yıllardır verdiği mücadeleyi tanıklardan dinlediğini ifade etti.



Kıbrıs’ta 1974 yılından sonra barış ve huzur olduğunu dile getiren Orgeneral Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın adanın güvenliğini sağladığını vurguladı.



Kıbrıs’ta Türk bayrağının dalgalanmaya devam edeceğine dikkat çeken Orgeneral Bayraktaroğlu, “Rumlar silahlanıyor yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır” dedi.