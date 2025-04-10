Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra barışın, huzurun, güvenliğin istikrarla devam etmesinin yegane sebebinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) adadaki varlığı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni’nde konuştu. Tatar konuşmasına herkesi selamlayarak, başladı.

Tatar, 1960 Anlaşmaları öncesinde dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun, İngilizlere, “Biz Kıbrıs’ı Osmanlı zamanında İngiltere’ye verdik, Yunanistan’a değil. Dolayısıyla haddinizi bilmeniz gerekmektedir” diyerek, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hevesleri varsa Türkiye’nin mutlaka gereğini yapacağının söylediğini aktardı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki başarılarının, Kıbrıs Türkü’nün de gururu olduğunu vurgulayan Tatar, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi firmaların dijital dönüşüm, yapay zeka ve her türlü teknolojik gelişmeyi en iyi şekilde uygulayabildiğini söyledi. Tatar, milli savunma sanayisini bu aşamaya getirenlere teşekkür etti.

Gazze, Suriye, Lübnan ve Ukrayna’da yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ne kadar şanslı olduğuna dikkat çekti, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra barışın, huzurun, güvenliğin, istikrarla devam etmesinin yegane sebebi Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığıdır” dedi.

Dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in, “Biz bu harekatı sadece Kıbrıslı Türklere değil aynı zamanda Kıbrıslı Rumlara da barışı getirmek için gerçekleştiriyoruz” dediğini işaret eden Tatar, şöyle konuştu:

“Nitekim öyle olmuştur, tarih bunu böyle yazmıştır. Ve bugün Kıbrıs Türkü’nün arzusu ve isteği, huzur ve istikrarın devamı için Türkiye’nin garantörlüğünün devamı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin adada barışın teminatı olarak varlığını devam ettirmesidir.”

“Kırmızıçizgilerimizden vazgeçmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, barış, huzur ve istikrarın devamı için Kıbrıs Türkü’nün bu anlayışı bir bütün olarak Türkiye’nin de desteğiyle sürdüreceğini kaydetti.

Milli savunma sanayiinin ekonomik boyutu olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Salih Avcı isimli vatandaşın, Haspolat Sanayi Bölgesinde çok büyük bir üretim tesisi olduğunu belirterek, Avcı’nın ürünlerini, Amerika’ya kadar ihraç ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC geliştikçe, sanayi bölgelerine yatırımlarla Türkiye’nin yeni yüzyılında başarılarına katkı yapılmasını temenni etti.

Son iki yılda yeni Ercan Havalimanı Terminalinin açılmasıyla yolcu sayısında yüzde 40’a yakın artış olduğunu kaydeden Tatar, “Bütün bunlar ekonomideki gelişmelerin potansiyelini göstermektedir” dedi.

Ülke geliştikçe bağışların niteliği ve rakamlarının da artacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizleri koruyan, bizlerin güvenliğini sağlayan, bizlerin huzurunun teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine buradan da bağışların yapılması kardeşlik bağlarımızın güçlendirilmesi anlamında da çok değerlidir” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Mavi Vatan’da bağımsız bir Türk devleti olarak egemen eşitlik temelinde mücadelenin devam etmesi gerektiğini kaydeden Tatar, şu anda Kıbrıs sorununda ortak bir zemin olmadığını belirtti. “Ortak bir zemin olmamasına rağmen biz yine elimizi uzatıyoruz” diyen Tatar, iki devletin iş birliğiyle her iki halkın faydasına olabilecek projeleri önerdiklerini söyledi.

Elektrik, yeni kapıların açılması gibi konularda iş birliklerinin yapılmasıyla hem KKTC’nin hem de Kıbrıs adasının genelinde refahın artmasına yönelik çalışmaların önemli ve değerli olduğunu kaydeden Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının duruşuna tam destek verdiğinin altını çizdi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü çerçevesinde altyapı yatırımlarının devamı için ortaya koyulan iradeyi selamlayan Tatar, TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da dokunuşuyla projelerin gerçekleştirileceğine inanç belirtti.