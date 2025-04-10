Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanında olacakları yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı açıklamasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen, 44 ülkeden 80'den fazla uzmanın katıldığı "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası forumunda yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Annan Planı'na KKTC'nin 'evet' dediğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ise karşı çıktığını hatırlatarak, "Sonrasında ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi AB'ye üye kabul edildi. Bu adil mi? Bu çifte standartlara açık örnektir. KKTC'li kardeşlerimiz emin olsun ki, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız”, şeklindeki açıklamasına değindi.

Tatar açıklamasında şunlara yer verdi:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Aliyev'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu bu güçlü destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin, giderek artması bizleri mutlu etmektedir.

Cumhurbaşkanı Aliyev'e yaptığı açıklamalardan dolayı tekrardan teşekkür eder, kardeşlik ve işbirliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ederim.”