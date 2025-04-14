Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu dönüşü Ercan’da açıklama yaptı

“BM Genel Sekreteri temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar’ın adaya gelişiyle bazı ilerlemelerin kaydedileceği yönünde umutluyuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Tatar, Antalya Diplomasi Forumu gibi uluslararası organizasyonlarda ve toplantılarda yer almanın önemine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY Genel Sekreterleri gibi önemli isimlerle yaptığı görüşmelere değindi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların yanı sıra, Kıbrıslı Türk iş insanlarına yönelik artan saldırılar ve tutuklamalara dikkat çeken Tatar, son günlere yaşanan olayları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmek üzere Genel Sekreter Yardımcısı’yla görüştüğünü ve bu konudaki rahatsızlıklarını aktardığını ifade etti. Tatar, konuyu Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün saat 20.45 sıralarında adaya döndü.

Tatar, Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamada Tatar’a Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti.

- “Cuellar’ın adaya gelmesiyle ilerleme kaydedilmesini umuyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, basın açıklamasında, 60 farklı ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve yetkililerinin katılımıyla düzenlenen ve uluslararası meselelerin ele alındığı 4’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nun önemine dikkat çekti, foruma katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hala haksız, ambargo ve izolasyonlarla mücadele ettiğini vurgulayarak, böyle önemli bir uluslararası platformda yer almanın ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma fırsatı bulmanın son derece değerli olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumda yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesine yeniden dikkat çektiğini hatırlatan Tatar, Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden herhangi bir resmi müzakere sürecine geçilmemesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Forum kapsamında birçok ülkenin yetkilileriyle görüşme imkânı bulduğunu söyleyen Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile tekrar bir araya geldiğini belirtti. Tatar, bu görüşmede, Cenevre’de gerçekleştirilen kapsamlı Kıbrıs görüşmesini ve burada mutabık kalınan altı başlığı, ayrıca ardından Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapılan görüşmeyi anlattığını kaydetti.

Yeni kapıların açılması dahil birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tatar, DiCarlo ile görüşmesinde, bu konularda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi. Tatar “BM Genel Sekreteri temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar’ın adaya gelişiyle bu konularda bazı ilerlemelerin kaydedileceği yönünde umutluyuz.” dedi.

- “İş insanlarının tutuklanması kabul edilemez”

Görüşmede DiCarlo’ya, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların yanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kalındığı aktardığını belirten Tatar, özellikle bazı iş insanlarının tutuklanmasının asla kabul edilemeyeceğini, son günlerde bir iş insanının bir ülkeye girişinin engellenmesi olayından duyulan rahatsızlığı Genel Sekreter’e iletilmek üzere aktardığını söyledi. Tatar, bu konuyu, Türkiye Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililerle de paylaştığını, onların da bu konuda rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve diğer devlet yetkilileriyle görüşmelerini anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu’nun her geçen yıl büyüyen ve kurumsallaşan bir organizasyon haline geldiğini vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a bu önemli toplantıya davet ettikleri için teşekkürlerini iletti.