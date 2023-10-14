“Azerbaycan ziyaretimiz KKTC’nin tarihinde önemli bir nottur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Kendisi bize desteğini ifade etmiştir” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve bağların daha da güçlenmesi için Aliyev’in talimatlarını yineleyeceğini kaydeden Tatar, “Azerbaycan ziyaretimiz KKTC’nin tarihinde önemli bir nottur” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’de basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Tatar, temaslarını değerlendirdi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

-“Tarihi bir gün yaşıyoruz”

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Tatar, Başbakan Üstel ve KKTC’den gelen 200 kişilik ekiple Bakü’de KKTC’nin farklı sektörlerini ve kültürünü tanıttıklarını söyledi. Aynı milletlerin evlatları olduklarını dile getiren Tatar, “Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” dedi. Doğu Akdeniz’de en güneydeki Türk devleti olarak mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok yapıcı, çok iyi bir görüşme oldu. Kendisi bize desteğini ifade etmiştir” dedi. “Azerbaycan ile KKTC arasındaki tarihsel kadere bağlı, aynı milletin evlatları olarak kendisine tek millet üç devlet ifadesini kullandım” diye konuşan Tatar, Aliyev’in buna destek verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bağların daha da güçlenmesi için Aliyev’in talimatlarını yineleyeceğini ifade ettiğini de kaydetti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlatan Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de desteğiyle KKTC’nin gözlemci üye statüsünü kazandığını belirtti. Türklük dünyası arasındaki kadim bağların ileriye taşınması ve diğer Türk devletlerinin desteğinin devam etmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, birlikte hareket edilirse daha güçlü olacaklarını vurguladı.

Kıbrıs’ta Azerbaycan’ı yakından takip ettiklerini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkı için en önemli ülke olduğuna da dikkat çekti. Tatar, 1974 Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ta barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz’deki varlığının bölgenin, siyasi istikrarının ve dengelerin sürdürülmesi için fevkalade önemli olduğunun altını çizdi.

-“Sizlerin zaferi, bizlerin zaferi olmuştur”

Azerbaycan’ın Karabağ mücadelesini yakından izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yüreğimiz ve gönlümüz her zaman sizinle oldu… Ne mutlu bize ki Karabağ’ın Azerbaycan’ın gerçek bir parçası olduğunu bütün dünya görmüştür ve kabul etmiştir. Büyük mücadelede sizlerin zaferi, bizlerin de zaferi olmuştur” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’taki yeni siyaseti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta çok mücadeleler verdiklerini kaydederek, Kıbrıs tarihi hakkında bilgi verdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkına baskı ve zulüm yapıldığını anlatarak, Kıbrıs Türklerinin farklı ülkelere göç ettiğini ifade etti.

“Biz birlikte güçlüyüz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının en temel gücünün başta Türkiye ve Azerbaycan’ın ve tüm Türklük dünyasının desteği olduğunu belirtti. “Bizi biz anlıyoruz” diyen Tatar, “Aramızdaki tarihi gerçekler, gönül bağı, kader birliği bizleri daha da yakınlaştırdı” şeklinde konuştu.

-“Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur, yeter ki bizim hakkımızı başkaları gasp etmesin”

Rum tarafına seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur, yeter ki bizim hakkımızı başkaları gasp etmesin… Biz hakkımızı almaya çalışıyoruz. Hakkımız da Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve hak ettiği onurlu yaşamıdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkına izolasyonlar uygulandığını dile getiren Tatar, Annan Planı’na Kıbrıs Türk halkının “evet” demesi, Kıbrıslı Rumların “hayır” demesine rağmen, Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alındığını söyledi. Rum Yönetimi’nin Yunanistan’la birlikte Kıbrıs Türkü’nün önünü tıkamak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Tatar, “Bize diz çöktürmeye çalışıyorlar” diyerek, Kıbrıs Türkü’nün böyle bir oyuna gelmeyeceğini vurguladı.

Azerbaycan ziyaretinin bu anlamda çok önemli olduğunu belirten Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve Azerbaycan basınına yoğun ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

-“Azerbaycan ziyaretimiz KKTC’nin tarihinde önemli bir nottur”

Kıbrıs Türkü’nün katledilmesi, yok edilmesi için yapılan baskılara karşı Kıbrıs Türk halkının direndiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü şehitlerimize borçluyuz” dedi. Tatar, “Azerbaycan ziyaretimiz KKTC’nin tarihinde önemli bir nottur” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Tatar, Rum Yönetimi’nin AB üyesi olduğunu ifade ederek, “Bizi tanımıyorlar ve bize zulüm, ambargolar devam ediyor” dedi. KKTC’ye sadece Türkiye’den direkt uçuş olduğunu belirten Tatar, bunun ekonomiyi etkilediğini kaydetti.

Federal temelde bir anlaşma için 50 yıldan fazla zaman harcandığını ve neticeye ulaşılamadığını ifade eden Tatar, yeni siyasete göre iki tarafın egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Tatar, bu şekilde adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün, Türk askerinin çekilmesini ve Türkiye’nin garantörlüğünün bitmesini asla kabul etmeyeceğini belirterek “Bu bizim için yaşamsal öneme sahiptir, kırmızı çizgimizdir” dedi. Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün bitmesi durumunda Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin tehlikeye gireceğini kaydetti.

Bu nedenle iki devletli çözümü savunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet arasında iş birliği yapılabileceğini kaydederek, “Yeter ki güneydeki devlet Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve varlığına saygı duysun. Biz onlara saygı duyarız” dedi.

-“KKTC’nin varlığı saygıyla karşılanmalı”

KKTC’nin TDT’nin gözlemci üyesi olarak yerini aldığını, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında da gözlemci üye olarak yer aldıklarını belirten Tatar, dünyanın, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi olduğunu artık bildiğini söyledi. “Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” diyen Tatar, KKTC’nin varlığının saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TDT’nin gözlemci üyesi olarak önlerinin açılacağını, diğer Türk devletlerine ziyaretlerinin de ilerleyen dönemde şekilleneceğini söyledi.

-“Aliyev’i Kıbrıs’a davet ettim inşallah geleceğim dedi”

Bir soru üzerine, “Aliyev’i Kıbrıs’a davet ettim inşallah geleceğim dedi” diye konuşan Tatar, direkt uçuşlardan da bahsettiğini ifade ederek, bunun Azerbaycan’ın vereceği bir karar olduğunu belirtti. Aliyev’in, yakın bir tarihte KKTC turizmini tanıtmak için ayrı bir etkinlik düzenlenmesi önerisinde de bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah o da olur” dedi.

KKTC’de çok başarılı sporcular olduğunu ifade eden Tatar, gençlerin Azerbaycan’daki müsabakalarda, TDT içerisindeki spor organizasyonlarında yer almasının önemini belirtti. Tatar, Azerbaycan’dan da KKTC’ye sporcuların gelmesini beklediklerini söyledi.

“Azerbaycan kardeş halkımız” diyen Tatar, Azerbaycan’dan KKTC’ye turist gelmesini özellikle beklediğini dile getirerek, “İnşallah bu ziyaretten sonra çok hayırlı işler olacak” diye konuştu. Turizmde büyük bir potansiyel olduğunu, Antalya üzerinden KKTC’ye çok kolay bir şekilde ulaşılabileceğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın etrafındaki doğal gaz konusunda ilerleyen dönemlerde Azerbaycan’la iş birliği yapılabileceğini de söyledi.

Pile-Yiğitler yolu çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Tatar, “Bizim tek istediğimiz bir yol yapmaktı” diyerek, anlaşmaya varıldığı, yolun yapılacağı bilgisini verdi.