Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Taşkınköy’deki Çetin Başar Sokak’tan Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne uzanan asfalt alanda 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar kazı çalışmaları yapılacağını duyurarak, bu güzergahı kullanacak araç sürücülerinin trafik levhalarına, uyarılarına ve yönlendirmelere uymalarını istedi.

Eklektik Manifest, son performansı "Keşke Bir Masada Oturabilseydik" ile sona eriyor Eklektik Manifest, son performansı "Keşke Bir Masada Oturabilseydik" ile sona eriyor

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından projelendirilen “Elektrik Altyapı Geliştirme İşleri” kapsamındaki çalışmaların bugün başladığı kaydedildi.

Editör: Mehmet Mehmet