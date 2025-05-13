Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 09.45’te toplanan Komite, gündeminde bulunan “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)” ve “Tatil Evleri Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı sırasıyla görüştü. Yasa önerileri ile ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Toplantıya davetli olarak KKTC Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Turizm Planlama Dairesi ve Çalışma Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.