Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) haber sitesi, “Lefkoniko” (Geçtikale) köyünde eski Kıbrıs Rum taşınmazına inşaat yaptıkları iddia edilen 4 Türk vatandaşı hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Habere göre, sözde “Geçitkale Belediye Başkanı” Pieris Yipsiotis bu sabah RİK’e yaptığı açıklamada, Geçitkale’de Rum göçmenlerin arazilerine apartmanlar inşa ettiklerini tespit ettikleri kişiler hakkında şikayette bulunduklarını, şikayet üzerine ise “dört Türk vatandaşı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığını” öne sürdü.

Rum göçmenlerin taşınmazlarının reklamını yapan Macar uyruklu iki kişinin Rum Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nce hapis cezasına çarptırılmalarının, “söz konusu olayın bastırılması konusunda önemli bir zafer teşkil ettiği” yorumunda da bulunan Gipsiotis, ortak girişimler gerçekleştirmek için diğer sözde belediyelerle iş birliğinin güçlendirilmesi önerisinde de bulundu.