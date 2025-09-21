1. 20.09.2025 tarihinde, Taşkınköy’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından E.K.(E-39)’nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 2 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 21.09.2025 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.T.(E-42)'nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile kokain içiminde kullanıldığına inaılan pet şişeden yapılan nargile ve 1 adet metal kaşık emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 21 Eylül 2025 tarihinde, Zeytinlik'te Elmadağ Sokak üzerinde boş bir arazi içerisine meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap (Extacy) ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.