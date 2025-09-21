Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Dikmen Halk Buluşması”nda konuştu. Etkinlikte, Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

-Erhürman: “Ciddiyete sahip bir Cumhurbaşkanlığı vaat ediyorum”

Etkinlikte konuşan Erhürman, “Bu memlekette var olduğumuzu göstermek zorundayız” dedi.

Rum Lider Nikos Hristodulidis’e çağrıda bulunan Erhürman, “Hristodulidis hazır olsun, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” ifadelerini kullandı.

“Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurduk kuralı, unuttuğumuz bazı davalar üstümüze gelmeye başladı” diyen Erhürman, beş senenin boşa geçtiği görüşünü savundu.

Erhürman, konuşmasında şunları kaydetti:

“Devlet dediğiniz şey her şeyden önce ciddiyet ister. Söylediğiniz sözün arkasında durmayı ister. Hele de Cumhurbaşkanlığı makamındaysanız ciddi olmanız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilmeyen bir vaat veriyorum: Ciddiyete sahip bir Cumhurbaşkanlığı vaat ediyorum. Bunu vaat etmek zorunda kalıyorum; maalesef işler bu noktaya geldi” dedi.

“Hiç kimse, hiçbir uluslararası kuruluş, bu adada çözüm iradesini defalarca ortaya koymuş bu halkın bu iradesini ve siyasi eşitliğini yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek, bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, daha önce olduğu gibi bundan sonra da masadan kaçan taraf olmayacağını vurguladı.

Erhürman, “Bu ülkenin, çocuklarımıza bırakırken son nefesimizde yüzlerine bakmaya utanacağımız bir yer haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

-Çeler: “Bu memleketten başka gidecek yerimiz yok, mücadele etmeliyiz”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler buluşmada yaptığı konuşmada, “Bu esinti, 19 Ekim akşamı Tufan’a dönüşecek” ifadelerini kullandı.

“Bu memleketi kendilerinin malıymış gibi parsellemeye çalışanlara karşı hepimiz mücadele etmek zorundayız” diyen Çeler, “Bu memleketten başka gidecek yerimiz yok” dedi.

Çeler, “Farklı amblemlerimiz olabilir ama bu gökyüzü altında tek istediğimiz yaşanabilir bir ülkede olmaktır. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Toplum bize ‘birlik olun’ dedi, biz de güveni inşa edebilmek için birlik olduk” dedi. Erhürman’ın yanında olduklarının ifade eden Çeler, “Bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

-Çelebi: “Dikmen halkı Tufan Erhürman’ın yanındadır"

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise Dikmen halkının Tufan Erhürman’ın yanında olduğunu söyledi.

“Hepimiz aynı yolda, memleketin yarını için el ele vermeliyiz” diyen Çelebi, halkın gücünün, her engelin üzerinde olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı adayımız Erhürman, Dikmen’de de büyük bir umudu temsil ediyor. Adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde onunla yan yana yürümek sadece siyasi bir tercih değil, memleket gailesidir” dedi.

“Hep birlikte daha özgür, daha eşit, daha güçlü bir ülke için omuz omuza verelim” diyen Çelebi, yolun uzun olduğunu belirtti. Çelebi, “Yasakçı zihniyetten uzak, hoşgörü ile insanını kucaklayan bir lider olduğu için Tufan Erhürman… Dikmen halkı Tufan Erhürman’dan yanadır” diye konuştu.

-Talat: “19 Ekim değişim günüdür”

Dikmen halkının yoğun ilgisine teşekkür eden CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, yoğun bir çalışmayla yollarına devam ettiklerini belirtti. “Memlekette yolunda giden bir şeyin olmadığını” savunan Talat, “19 Ekim değişim günüdür” dedi. “Beş senenin boşa geçtiği” görüşünü savunan Talat, “Kıbrıs Türk halkı yeni dönemde yeni lideriyle gurur duyacak” dedi.