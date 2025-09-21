Kanada, Avustralya ve İngiltere, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu.

Carney, yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor" dedi.

-Avustralya: "İsrail engellemeye çalışıyor"

Avustralya da Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Carney'nin hemen ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

-İngiltere: "Umudun sönmesine izin veremezsiniz"

İngiltere de, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer açıklamasında "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz" diyerek, "Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim" diye konuştu.

İngiliz Başbakan, "İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz" diye ekledi.