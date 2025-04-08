Taşkent’te bugün yaşanan iş kazasında 35 yaşındaki Fatih Şafakoğlu hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda, köyün güneydoğu kısmında yer alan arazide montaj çalışması yapıldığı, halat ile yukarıya malzeme çekildiği esnada, malzemeyi tutan çelik kelepçenin kopması sonucu malzemelerin baz istasyonunda çalışan Fatih Şafakoğlu’nun (E-35) üzerine düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, ağır yaralanan Şafakoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.