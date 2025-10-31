(Kamalı Haber) – Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan heyet, Karşıyaka bölgesinde iki eve girerek soygun, darp ve tehdit suçlarını işleyen Yunus Reşit Ağaoğlu ve Emrah Kızıltaş hakkındaki kararını açıkladı. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, bu tür suçlara hoşgörü gösterilemeyeceğini kesin bir dille vurguladı.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların eylemlerini değerlendirirken, bu olayın "ülkemizde pek de görmediğimiz derecede ciddi ve vahim suçlara" karıştığını ve "kamu düzeni ve güvenliğini derinden sarstığını" belirtti. Sağer, 17 Şubat 2024'te gerçekleşen olayda sanıkların bir mağduru bıçak zoruyla ciddi şekilde darp ettikten sonra ellerini kemerle bağlamasını, ardından elleri bağlı bu mağduru yanlarına alarak ikinci ikametgâha gidip, oradaki iki mağduru da darp ederek çarşaflarla bağlamasını ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate aldı.

Yargıç Temay Sağer, ceza takdirinde etkili olan ve sanıklar aleyhine değerlendirilen başlıca olguları şöyle sıraladı: Soygunun yanı sıra "geceleyin ev açma," "ikametgâhtan sirkat" ve "mülke tecavüz" gibi birden fazla suçun işlenmiş olması. Mağdurların bıçaklarla ölümle tehdit edilmesi ve üç mağdurun da ciddi şekilde darp edilerek yaralanmaya neden olunması. Her iki sanığın da turist/ziyaretçi vizesiyle girmesine rağmen vize süresi bittikten sonra ülkede izinsiz ikamet ederken bu vahim suçları işlemesi. Sanık Yunus Reşit Ağaoğlu'nun, benzer nitelikli bir suçtan 9 ay önce kefaletle serbest bırakılmış olmasına rağmen bu kez daha vahim suçlara karışmasının ciddi bir ağırlaştırıcı faktör olduğu vurgulandı.

Yargıç Temay Sağer, tüm bu olguları değerlendirerek, sanıklara hak ettikleri caydırıcı cezayı vermeyi adil ve uygun bulduklarını kaydetti ve heyet olarak oy birliğiyle verdikleri kararda sanık Yunus Reşit Ağaoğlu’nun 7 yıl, sanık Emrah Kızıltaş’ın ise 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdiklerini açıkladı.