(Kamalı Haber) - Gönyeli'de meydana gelen 'Korkutmak Maksadıyla Silah Taşımak, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket ve İtale-i Lisan, uyuşturucu madde ithal ve tasarruf' suçlarından tutuklanan Cengiz Kofalı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı. Polis memuru,24 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Kanlıköy’de umumi bir yol olan Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan Cypricola Evsu Ltd’in arka kısmında zanlının trafik konusu yüzünden tartıştığı M.G.'ye yüksek sesle 'kes sesini' diye bağırıp çağırarak' hakaret ederek, rahatsızlık yapıp itale-i lisanda bulunup ellerini sağa sola sallamak sureti ile de Uygunsuz tavır harekette bulunduktan sonra yine onu korkutmak maksadı ile tasarrufunda ruhsatlı olarak bulundurduğu adına kayıtlı tabancasını belinden çıkartıp bir kez kurmak suretiyle korkutmak maksadı ile silah taşıma suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve ikametgahında mahkeme emri gereği gerçekleştirilen aramada adına ruhsatlı olarak bulunan Stoeger marka 9 mm çapında tabanca ile 50 adet mermi, Beratta marka hava tabancası ve 5 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 1 sene önce 25 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’taki bir şahıstan satın alıp KKTC’ye kanunsuz olarak ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.