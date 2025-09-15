(Kamalı Haber) Tasdik memuru Batuhan Dölek, “sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Yel mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Ekim 2019 yılında M.S.’nin yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu zanlının evrak sahteleme suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, M.S.’nin Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriyle iki adet BMW araç verip, bir adet BMWX5 aldığını ancak aldığı aracın ipotekli olduğunu öğrendiğini belirtti. Polis, şikayetçinin aracın ipotekli olmasından dolayı üzerine alamadığını, galeriyle temasa geçtiğinde oraya verdiği iki adet aracından birinin başka bir şahıs adına devredildiğini öğrendiğini anlattığını açıkladı. Polis, şikayetçinin devredilen aracın evraklarına imza atmadığını ve haberi olmadığını söylediğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu söz konusu devir formunda zanlı Dölek’n imzasının olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, yapılan tespit üzerine zanlının sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldığını kaydetti. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini, KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıkası bulunmadığın belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.