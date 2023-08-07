Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2023 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda 136 gram uyuşturucu bulunan Emmanuel Kazadi hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Mesut Mesutoğlu, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyet sanığı 36 ay hapse mahkûm etti. Heyetin vermiş olduğu kararı Yargıç Ozankaya okudu. Ozankaya, uyuşturucu suçlarının giderek attığını ve kamu sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Yargıç, uyuşturucu suçlarını işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın tasarrufunda bulunan miktarın külliyatlı olduğuna değinen Yargıç, bu miktarın tasarruf amacının kişisel kullanım olmadığının görüldüğünü belirtti. Yargıç Ozankaya, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 36 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.