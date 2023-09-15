Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsın başına keserle vurup yaralanmasına neden olan Mohamed Roshdy Mohamed bir yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Barkın, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç Barkın, vücut bütünlüğünün anayasada güvence altına alındığını ifade ederek, sanığın, Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına 11 santim uzunluğundaki keserin sapıyla vurduğunu, müştekinin başında bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti. Barkın, sanığın bu suçu işleyerek, vücut bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Yargıç Barkın, sanığın yargılandığı vahim zarar suçunun 7 yıl, yaralama suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu dile getirdi. Yargıç Barkın, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak maddi sorunlardan dolayı okulu bıraktığını, 29 Kasım 2019 yılından, yakalandığı gün olan 19 Mayıs 2023 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Barkın, tüm olguları değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Mamülcüoğlu Pastanesi isimli işletme içerisinde kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışma yaşadığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmakta olduğu keser ile vurmak sureti ile başında bir santim genişliğinde bir kesi oluşmasına neden olmuştu.