Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi 55 milyon TL’lik artışla, 7 milyar 11 milyon 973 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Komitede 284 milyon 500 bin TL olarak öngörülen Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) bütçesine geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde verilen aranın ardından, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bütçe görüşmeleri başlamadan önce basına ve Meclis çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.

-Besim

Komitede ilk sözü alan CTP Milletvekili Filiz Besim, Hal Yasası'nın durumunu sordu. Gıdaların tetkik ve analizlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Besim, gıda güvenliği, Hal Yasası ve laboratuvarlar konusunda bilgi talebinde bulundu.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Besim'e cevabında Hal Yasası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Gıda denetimlerinde “sıfır tolerans” ile çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Çavuş, değerlendirmelerin Avrupa Birliği (AB) standartlarına göre yapıldığını ifade etti.

-Besim

Besim, Güzelyurt bölgesi tarım politikalarına dair bir yol haritası çalışması yapılması talebinde bulunarak, bölgede sıkıntılar yaşandığını savundu. Güzelyurt’taki toprakların verimliliğinin önemine işaret eden Besim, o bölgenin toprağının daha verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Filiz Besim, sokak hayvanlarına ilişkin bir devlet politikası olup olmadığını sordu. Gelecekte sokak hayvanlarının halk sağlığı konusunda sorunlar yaratabileceğini dile getiren Besim, bu konuda sorumluluğun sadece yerel yönetimlere bırakılmaması, Veteriner Dairesi’nin de bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

-Kürşat

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat harnup fiyatları, zeytinyağı analizleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletmeleri ile hayvan sayıları hakkında sorular yöneltti.

Kürşat’ın sorusunu yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, harnubun dünya genelinde yeterince ilgi görmediğini dile getirerek, ürün fiyatı üzerine 10 TL destek verdiklerini söyledi.

Binboğa Yem Fabrikası’nın fiyatı 12 TL olarak açıkladığını belirten Çavuş, üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla destek uygulamasını sürdüreceklerini ve bu yıl da alınan ürünler üzerinden 10 TL destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çavuş, daha önce Türkiye’ye gönderilen numunelerin artık ülkede kurulan laboratuvarlarda analiz edilebildiğini söyleyerek, geçmişte 104 numune alınırken, bu yıl iki kez olmak üzere şu ana kadar toplam 77 numune alındığını belirtti.

-Karaca

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca da, Enstitü Laboratuvarının kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi. Gerekli ekipmanların alındığını, personelin eğitim için Türkiye’ye gönderildiğini belirten Karaca, yaklaşık 120 gün önce çalışmaların başladığını ve toplanan numunelerin sonuçlarının bir hafta içinde açıklanacağını ifade etti.

-Barçın

Söz alan Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, tarımı sürekli destekler üzerinden tartışmak yerine tarım politikalarının konuşulması gerektiğini söyledi. Günümüzde gençlerin tarım veya hayvancılık alanında çalışmayı düşünmediğini savunan Barçın, bu alanların gençler için nasıl teşvik edileceğini sordu.

-Çavuş

Çavuş bütçe konusunda kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, sağlanan desteğin verildiği yere gittiğini, bunun sofralara da yansımaya başladığını söyledi.

Genç üreticilere 800 hayvan hibe edildiğini dile getiren Çavuş, Maliye Bakanlığı’ndan çok büyük bir finans desteği aldıklarını ve her yıl da artarak destek almaya devam ettiklerini kaydetti.

-Şahiner

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su miktarı hakkında bilgi talep etti.

Evsel su ihtiyacının çoğalan nüfus nedeniyle arttığını söyleyen Şahiner, tarım üreticilerinin yaşadığı su sıkınıtısını giderebilmek amacıyla çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Şahiner, on yıl sonra kullanılması gereken su miktarının şu anda kullanıldığını savunarak, bu konuda planlama yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri ve teşvikler konusunda değerlendirmede bulunan Şahiner, bu desteklerin toplu halde Maliye Bakanlığı aracılıyla bankaya yatırıldığını, kişiye yönelik ödeme yapılmadığını savundu.

Şahiner ayrıca sertifikalı tohum kullanımında teşvik ödenmesini eleştirerek, bu uygulamanın "doğru bir uygulama olmadığını" ileri sürdü.

-Çavuş

Şahiner’in sorularını cevaplayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt’a verilen tarımsal suyla ilgili “keşke 5 yıl önce başlatılmış olsaydı” diyerek, geçmiş hükümetlerin bu konuda geç kaldığını söyledi.

Üreticiyi suyla buluşturacak adımlar attıklarını belirten Çavuş, verilen suyla Kalkanlı’dan Yayla köyüne kadar rekoltenin arttığını kaydetti.

Barajların daha verimli kullanılması için yeni planlamalar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Çavuş, doğru kullanım modeliyle baraj kapasitesinin daha iyi bir noktaya taşınabileceğini dile getirdi.

Mesarya’nın 3 yıl içinde tarımsal suya kavuşturulmasının hedeflendiğini, istimlak sorunlarının çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Çavuş, Lefke’de de 2026 yılında mevcut suyun boru içerisine alınarak bölgeye ulaştırılmasının planlandığını belirtti.

Şahiner’in ödemeler konusundaki sorusuna da cevap veren Çavuş, ödemelerin toplu olarak değil, kişiler üzerinden yapıldığını ifade etti. Çavuş, ülkeye sertifikalı tohumu ilk talep edenin kendisi olduğunu, kaliteli tohum kullanımını önemsediklerini belirtti.

Çavuş, destek kapsamında bugüne kadar 6 bin ton sertifikalı tohum alındığı bilgisini verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Şahiner’in bakanlıkta çalışan bir personele dair bazı iddialarda bulunması üzerine konuyu ihbar olarak kabul ettiklerini belirterek, soruşturulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Yangın Hazır Kuvvet ekibinde çalışan geçici personelin tahsisatlarının artırılmasına yönelik öneri sundu. Bu öneriler kapsamında bütçeye ek olarak 55 milyon TL artış yapıldı.

Önerinin ardından yapılan oylamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.