Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Gazimağusa’da otobüs şoförlerine yapılan saldırıyı kınadı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, yaklaşık 10-15 kişilik bir grubun otobüs şoförlerine saldırdığını, bir şoförün yaralandığını belirterek, "Bu bir provokasyon değil, açık ve organize bir saldırıdır.” dedi.

Akandere, perşembe günleri pazar kurulması nedeniyle terminalin tamamen dolduğunu, bu nedenle şoförlerin terminalin yanındaki bir alana araçlarını park etmek zorunda kaldığını, alanın "kimseyi rahatsız etmeyecek" konumda olduğunu söyleyerek, “Bu durumun bir tercih değil, yetkililerin çözüm üretmemesinden kaynaklanan bir mecburiyet olduğunu” belirtti.

Akandere, “Ne yazık ki, çocuk parkı içine izinsiz büfe kurmuş bir şahsın tehditkâr sözlerinin ardından, yaklaşık 10-15 kişilik bir grup otobüs şoförlerimize saldırmış, bir meslektaşımızın başı yaralanmıştır. Bu bir provokasyon değil, açık ve organize bir saldırıdır.” dedi.

Birlik olarak şiddetin değil, çözümün tarafında olduklarını söyleyen Akandere, yetkililere şu çağrıları yaptı:

“Saldırganlar hakkında derhal yasal işlem başlatılması, perşembe günlerine özel alternatif park alanı planlamasının yapılması, terminal çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması, emekçilere yönelik saldırılara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması.”

Akandere, saldırıya uğrayan şoförlerin şehrin yükünü çeken, alın teriyle çalışan emekçiler olduğunu kaydederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.