Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği dönemde ormanlarda yangın tehlikesinin “kritik” seviyeye ulaşacağını belirterek, bazı uyarılarda bulundu.



Bakanlık, Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde yapılan değerlendirme neticesinde alınması gerekli tedbirleri açıklayarak, bir sonraki duyuruya kadar, tüm ormanlık alanlarda ve tüm ateşli piknik sahalarında ateş yakılması, her türlü yanıcı madde kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.

Yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

“Yasa gereği 1 Mayıs -31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.



Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.



Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından ‘Alo 177’ Orman Dairesine veya yangın ihbarı ‘Alo 199’ İtfaiyeye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.



Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.



Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.



Bir sonraki duyuruya kadar geçerli olmak üzere, tüm ormanlık alanlarda ve tüm ateşli piknik sahalarında ateş yakılması (mangal, tüp, kamp ateşi vb.) ile her türlü yanıcı madde kullanımı yasaklanmıştır.



Orman Dairesi bünyesinde Yangın Hazır Kuvvet ekipleri oluşturulmaya başlanmış, orman yolları ve yangın emniyet şeritlerinin temizlenmesi için iş makinelerimiz çalışmaya devam etmektedir.



Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir.

Vatandaşlarımızın bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır.”