Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında küçükbaş hayvan üretimini artırmaya yönelik protokol imzalandı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay imza koydu. Çavuş, küçükbaş hayvan üretimini artırmaya yönelik bu adımın hayvancılık sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, üreticilere sunulan finansman desteğinin sektöre canlılık kazandıracağını ifade etti.



Bakanlık açıklamasında, “protokol kapsamında, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla yurtdışından ithal edilecek Asaf ırkı koyun ve koçların satın alınmasını desteklemek için bir kredi paketi” oluşturulacağı ifade edildi. Bu çerçevede, Merkez Bankası tarafından hazırlanan ‘Damızlık Küçükbaş Hayvan Alımına İlişkin Kredi Paketi’nin, belirlenen bankalar aracılığıyla gerçek ve tüzel kişilere sunulacağı vurgulandı. Bakanlığın, kredi kullanım süreçleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak sürecin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacağı belirtilerek, protokolün, sektör paydaşlarına finansman desteği sunarak hayvancılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.