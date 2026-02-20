Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ile Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, Girne bölgesinde faaliyet gösteren beş su ürünleri perakende satış yeri ve restoranı müşterek denetledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, denetimlerde; işletmeler, gıda hijyeni, personel hijyeni ve su ürünlerinin muhafaza koşulları açısından kontrol edildi.

Kontroller neticesinde mevzuata aykırılık ve hijyen eksikliği tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için yasal çerçevede süre verildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin düzenli ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.