Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çavuş, mesajında Nadir’in, girişimciliği ve vizyoner bakış açısıyla iş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olduğunu ve ülkeye, topluma kattığı değerlerin her zaman hatırlanacağını belirtti.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını ticaret, yatırım ve medya alanlarında önemli çalışmalara adayan Nadir, girişimciliği ve vizyoner bakış açısıyla iş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olmuştur. Ülkemize ve toplumumuza kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır.

Asil Nadir, sadece iş dünyasında değil, hayırsever kişiliği ve eğitime verdiği destekle de bilinen bir isimdi. Yaptığı yatırımlarla birçok insana istihdam sağlamış, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimine katkıda bulunmuştur. Onun azmi, çalışkanlığı ve cesareti, gelecekte de pek çok girişimciye ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.”