Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvancılık sektöründe modern üretim tekniklerinin kullanıldığı Aktuna Büyükbaş Hayvan Çiftliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında çiftlikte kullanılan otomatik sağım teknolojisi, gübre yönetim sistemi ve kaliteli kaba yem üretim süreci hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Çavuş, bu sistemlerin sektöre sağladığı katkıları yerinde gözlemledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, hayvancılık sektörünün sürdürülebilir ve verimli bir yapıya kavuşması için teknolojik yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, kaliteli yem üretimine verilen desteğin sahada olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, üreticilerin modern yöntemlerle daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi adına destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çiftlik ziyaretinde, hayvan refahını artıran ve süt verimini yükselten otomatik sağım sistemlerinin sağladığı avantajlara dikkat çeken Çavuş, ayrıca gübre yönetim sistemleriyle atıkların verimli bir şekilde değerlendirilmesinin çevreye ve üretim süreçlerine olan katkısını da inceledi.

Kaliteli kaba yem üretiminin, hayvan beslenmesinde ve süt verimliliğinde kritik bir rol oynadığını belirten Çavuş, bu alandaki desteklerin üreticilere sağladığı faydaları sahada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hayvancılık sektörüne yönelik teşvik ve destek programlarının devam edeceğini belirterek, üreticilerin daha yüksek verimlilikle çalışabilmesi için modern tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda üreticilerle de bir araya gelen Çavuş, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, üreticilerin taleplerini dinledi.