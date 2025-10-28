Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aziz Türk milletinin, azim, inanç ve fedakarlıkla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlaşma yolundaki en büyük eser olduğunu ifade etti.

Çavuş, Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin ilanının 102. yıldönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydeden Çavuş mesajında şunları ifade etti:

“Cumhuriyet, halkın iradesini esas alan, adaletin ve eşitliğin teminatı olan bir yönetim biçimidir. Bizler, bu eşsiz mirası koruyarak, üretimin, emeğin ve bilimin ışığında daha güçlü, sürdürülebilir ve müreffeh bir ülke için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”