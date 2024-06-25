Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ikinci parti ithal etin tüketilmesinde, mikrobiyolojik, kimyasal ve tür tayini analiz sonuçlarına göre halk sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Hollanda’dan ikinci kez ithalatı gerçekleştirilen donmuş kemikli kuzu etinin ülkeye giriş yaptığı hatırlatıldı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Resmi Veteriner Hekim tarafından yerinde fiziki ithalat muayenesi yapılan ürünlerin ülkeye girişinin uygun bulunduğu ifade edilen açıklamada, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından talep edilen doğrulama analizlerinin sonuçları çıkıncaya kadar ürünün piyasaya arzının sağlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, VDM Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı tarafından yapılan ve raporları sunulan mikrobiyolojik, kimyasal ve tür tayini analiz sonuçlarına göre söz konusu donmuş etlerin tüketilmesinde halk sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı belirtildi.