Tarım Bakanlığı, Hollanda’dan ithal edilen donmuş etlerin analiz sonuçlarını paylaştı.

Bakanlık, söz konusu donmuş etlerin tüketilmesinde halk sağlığı açısından “herhangi bir risk bulunmadığını” açıkladı.

Tarım Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Hollanda’dan ithalatı gerçekleştirilmiş olan donmuş kemikli kuzu eti kamuoyunun da bildiği üzere 6 Haziran tarihinde ülkeye giriş yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Resmi Veteriner Hekim tarafından yerinde fiziki ithalat muayenesi yapılan ürünlerin ülkeye girişi uygun bulunmuş, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından talep edilen doğrulama analizlerinin sonuçları çıkıncaya kadar ürünün piyasaya arzı sağlanmamıştır. VDM Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı tarafından yapılan ve ekte raporları sunulan mikrobiyolojik, kimyasal ve tür tayini analiz sonuçlarına göre söz konusu donmuş etlerin tüketilmesinde halk sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır.”