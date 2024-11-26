Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 4 milyar 258 milyon, 371 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

-Kürşat: “Bu rakamlar hiçbir yaraya merhem olmaz”

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu bütçe görüşmesinde ilk sözü CTP Milletvekili Fide Kürşat aldı.

Kürşat, Tarım Bakanlığı’nın bütçe hacminde gerileme olduğunu, bunu görmenin kendisini üzdüğünü kaydederek, “Bu rakamlar hiçbir yaraya merhem olmaz. Mevcut bütçeyle tarımsal üretimde daha da içler acısı durumlar yaşanacak, üreticiler sokağa dökülecek” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki en önemli sorunlardan birinin de üretim maliyetlerinin artması olduğunu kaydeden Kürşat, Tarım Bakanı’ndan ülkedeki hayvan sayısı, ekilebilen tarımsal arazilerinin kaç dönüm olduğu ve narenciye bahçelerinin durumu konusunda bilgi istedi.

Harnubun da narenciye gibi sökülüp odun olarak kullanıldığını söyleyen Kürşat, bu alanların da imara açıldığını, bunları da üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Küresel iklim krizinin etkisinin ülkede de hissedildiğini belirten Kürşat, yıllardır bekleyen Toprak Koruma Yasası’nın Meclis gündemine getirilip getirilmeyeceğini sordu.

Bazı teşvikler gündeme getirilerek kuraklığa dayanıklı ürünlerin, alternatif yem bitkilerinin üretilmesinin gündeme alınması gerektiğini söyleyen Fide Kürşat, “Tarımsal üretimde köklü değişikliğe gidilmesi, üretimin ülke koşullarına göre revize edilmesi gerek” dedi.

Akaryakıtta, “sembolik” bile olamayacak destekler verildiğini kaydeden Kürşat, teşviklerin verimlilik esasına göre revize edilip edilmeyeceğini sordu.

Et konusunda da konuşan CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Kasaplık hayvanlar üreticilerin elinde kaldı. Tarım Bakanlığı’nın bu konuda çalışması var mı? Fiyatı düşen sadece kasaplık hayvanların fiyatıdır” dedi.

İthal patates konusuna da değinen Kürşat, “Her şeyi ithal eder olduk. Maydanozu bile…” diye konuştu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Tarım Bakanlığı bütçesinde yer alan “görev zararlarına” ayrılan kaynağın enflasyonun çok altında kaldığını ifade etti.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ise, bugünkü bütçe görüşmesinde bunun artırılmasını talep edeceklerini söyledi.

-Candan: “Hellim ihracatı konusunda hangi aşamadayız?”

CTP Milletvekili Armağan Candan da Tarım Bakanlığı bütçesi üzerine söz alarak, narenciye üreticilerinin sorunlarının ne zaman çözüleceğini sordu, Güzelyurt halkının bunu beklediğini söyledi.

Bölgedeki su fiyatlarında farklılık olduğunu, bunun üreticiler için ciddi bir sorun olduğunu kaydeden Candan, Güzelyurt’taki soğuk hava deposunun inşasına devam edip edilmediğini sordu.

Hellim konusunda da konuşan Armağan Candan, “Hellim ihracatı konusunda hangi aşamadayız? Tarım Bakanlığı bu işin neresinde? Hellimin Güney’e ihracatının başlaması için ne yapılıyor?” diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi AB Uyum Komitesi’nin çalışmalarını anımsatan Candan, Tarım ve Sağlık bakanlıklarının da katkısıyla hazırlanan önemli yasaların uygulamasının ne durumda olduğunu sordu.

AB uyum yasalarına dair yeni bir çalışma yapılmadığını da kaydeden Armağan Candan, bu konuda 4 yıldır meclise yasa tasarısı gönderilmediğini söyledi.

-Besim: “Şu an en büyük sorunumuz gıda güvenliği”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Güzelyurt ovasının ülkenin en verimli topraklara sahip olduğunu ifade ederek, “Narenciye bahçeleri kuruyor, sökülüyor. Verimli topraklarımızın obur inşaat sektörüne kurban edilmesinden endişe ediyorum” dedi.

Gıda güvenliği konusuna değinen Besim, “Tarım Bakanlığı topraktan çatala kadar denetim konusunda iddialıydı ama şu an en büyük sorunumuz gıda güvenliğidir. Gıda, su, havada sağlıklı girdi yoksa ülkede binlerce doktor, hemşire de olsa hastalıkları kontrol altına alamayız. Tarım Bakanlığı bu konuda sorumluluğunu yerine getirmeli” dedi.

Temel ihtiyaçların bile Güney Kıbrıs’tan alındığını ifade eden Besim, “Üretmiyoruz, üretemiyoruz. Narenciye bitmiş durumda. Nar üretimi çıkmazda. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bunlara konsantre olamıyor, çözüm üretemiyorsanız o koltukta oturmamalısınız” diye konuştu.

Hellim konusuna da değinen Besim, “Biz de hellimi istenilen kaliteye getirmek zorundayız. Hellim ihracatı da çıkış noktamızdır” şeklinde konuştu.

Mavi Dil hastalığı ilgili de konuşan Filiz Besim, “Bu konu saklandı, gizlendi sonra da patladı” dedi.

-Tarım Bakanı’ndan Mavi Dil’le ilgili açıklama

Tarım Bakanı Çavuş, Besim’e Mavi Dil’le ilgili bilgi vererek, “Bu hastalığın yayılması durmuş durumda” dedi.

Sinekle bulaşan hastalığın yayılmasında iklim değişikliğinin de etkili olduğunu kaydeden Tarım Bakanı Çavuş, “Mavi Dil’le ilk kez karşılaşmadık” diyerek, hastalığın uzun yıllardan beridir, belirli dönemlerde görüldüğünü söyledi.