Çavuş, 10 Kasım mesajında, Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşinin, yalnızca Türkiye’ye değil, tüm dünyaya ilham olduğunu, onun düşünce ve ilkelerinin, bir ulusun özgürlük mücadelesine ışık tutarak kendilerine güçlü bir miras bıraktığını vurguladı. Çavuş mesajına şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Atatürk, sadece milletinin kahramanı olarak değil, ulusal birliğin, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın simgesi olarak da tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarken yalnızca o günün zor şartlarını değil, geleceğin modern, özgür ve bağımsız toplumunu da düşünmüştür. Onun ilke ve devrimleri, bizlere çağdaş medeniyet yolunda ilerleme kararlılığını aşılamış, Kıbrıs Türk halkının da yol göstericisi olmuştur.

10 Kasım, sadece onu anma günü değil; onun izinde yorulmadan yürümek, ilke ve devrimlerini daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için kararlılığımızı yenilediğimiz gündür. Atatürk’ün gösterdiği yolda, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşımak, en büyük sorumluluğumuzdur.

Kıbrıs Türk halkı olarak, büyük önder Atatürk’ün mirasına sahip çıkacak, onun aziz hatırasını yaşatmaya ve geleceğimiz için güçlü bir rehber olarak kabul etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, aziz ruhunun önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad, mirası daima bizimle olsun.”