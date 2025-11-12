KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Tarık Mustafa Malta’da katılmış olduğu İFBB Akdeniz Şampiyonası’nda (İFBB Mediterranean Championship) büyük bir başarı elde etti.

Master erkek klasik fizik ve master erkek klasik vücut geliştirme olarak iki kategoride yarışan milli sporcu Tarık Mustafa her iki kategoride de şampiyonluk elde etti.

Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada Tarık Mustafa’nın elde ettiği başarıya dikkat çekti. Dahlameroğlu, “Tarık Mustafa, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin katıldığı bu şampiyonada, rakipleri arasından elde etmiş olduğu iki şampiyonlukla bizlere büyük gurur yaşatmıştır” dedi.