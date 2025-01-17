TAMER ZEDEN'İN CENAZSESİNDE ̈KALABALIK KÖYE SIĞMADI

Ergün Yahat

Mutluyaka köyünün sevilen insanlarından dün geçirmiş olduğu traktör kazası sonrası hayatını kayneden eski futbolcu teknik direktörlerden Tamer Zeden bugün Mutluyaka köyünde son yolculuğuna göz yaşları arasında uğurlandı.

Mutluyaka mutluyaka olalı böyle bir kalabalık bir cenazeye şahit olmazken bugün Tamer Zedenin sevenleri cami avlusuna ve ķöye sığmadı. Omuzlarda Mezarlığa taşınan cenazede 3 kilometre oluşan kuyruk cenazelerin arkasından mezarlığa yürüyüp son görevlerini gerçekleştirdiler