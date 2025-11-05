TAM PARTİ HASTA HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

3.11.2025 tarihinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Ek Binasında tedavisi başlanan 9 yaşındaki C.O.A’nın ölümü ile ilgili olarak tüm detayların ivedilikle açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiden hareketle küçük C.O.A’nın, Mağusa Devlet Hastanesine, ailesi ile birlikte başvurduğu ancak daha sonra hastaneden kendi rızaları ile ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu aşamada, hastanın yakınlarına hastaneden ayrılmasının risk ve sonuçlarının detaylı bir şekilde anlatılıp anlatılmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bir hastalığın tedavisinde, en önemli faktörlerden biri de hastanın aydınlatılmasıdır. Aydınlatmanın, hastalığın tanısı, tedavisi ve muhtemel komplikasyonlarını kapsayacak kadar geniş şekilde tedaviyi üstlenen hekim tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde, tedavinin reddedilmesi yani önümüzdeki olayda hasta yakınlarına, hastanın hastaneye yatırılmasını reddetmesinin sonuçlarının da detaylı şekilde anlatılması gerekmektedir. Hatta, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’ne göre küçüğün olgunluk derecesine göre kendisinin de rızasının alınması gerekmektedir. Aynı şekilde, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de yapılan her bir işlem sırasında da bu aydınlatmanın ayrı ayrı ve detaylı şekilde yapılıp yapılmadığının da ortaya koyulması gerekmektedir. Uygulamada, iş yoğunluğundan ve hukuksal zorunluluk hissedilmediğinden bu aydınlatılmanın detaylı bir şekilde yapılmadığı görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerden biri de Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın uzun yıllardır gündeme alınmamış olmasıdır. Hasta hakları, hastanın insan olmasından kaynaklanan en temel haklardan olup sosyal bir hukuk devletinin bu hakkı sağlaması zorunludur. Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin dil, din, ırk gibi herhangi bir konuda ayrımcılığa mahal vermeyecek şekilde sunulması da sosyal devletin yükümlülükleri arasındadır. Bu nedenle, küçük C.O.A’nın ölümü ile sonuçlanan bu olayın tüm detayları ile araştırılması zorunludur.