Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çağla Dinçer, toplum olarak kadınların konumlandırılması ile ilgili yanlış bir bakış açısına sahip olunduğunu savunarak, “Biz kadınları, korunup kollanması gereken bireyler olarak ele alıyoruz. Asıl yanlış burada başlıyor. Oysa ki kadınlar, korunması gereken değil, güçlendirilmesi gereken bireylerdir.” dedi.

TAM Parti'den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Tv’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan Dinçer, hayat pahalılığından, grevlere, sağlıktan, erken seçime kadar pek çok konunun ele alındığı programda, kadınların toplumdaki yerine yönelik görüşlerini dile getirdi.

Toplum olarak kadınların konumlandırılması ile ilgili yanlış bir bakış açısına sahip olunduğunu belirten Dinçer, “Kadın güçlendirildiğinde ve desteklendiğinde göreceğiz ki; sosyal sorunların pek çok sorun ortadan kalkacak.” dedi.

TAM Parti’nin kadın ve sosyal politikalardaki en önemli bakış açısının kadını güçlendirmek üzerine kurulduğunu ifade eden Dinçer, bunun sadece kadın meselesi olarak görülmemesi gerektiğini ve toplumsal bir mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dinçer, “Kadınlar pek çok yükü ve sorumluluğu üstleniyor. Kadın sadece anne, sadece çalışan, sadece iyi bir eş, sadece iyi bir evlat değildir. Kadın bunların hepsidir. O halde kadınlar karar mekanizmalarında daha çok yer alacak, daha çok görünür olacak. Bizim bakış açımız ve uğraşımız budur.” diye konuştu.

-“Çözemiyorlarsa istifa edebilirler, çözecek olan vardır”

Hayat pahalılığının ülkenin şu anda çıkmaza girmiş bir sorunu olduğuna dikkat çeken Dinçer, hükûmetin bu anlamda borçlanmalarla sadece günü kurtardığını, bu borçlanmaların da faiziyle birlikte yeniden borç ve pahalılık olarak vatandaşa döndüğünü ileri sürdü.

-“Tam parti seçime hazır”

TAM Parti'nin olası bir erken seçime hazır olduğunu belirten Dinçer, “Bizim örgütlenme modelimiz başkanlıklar üzerinden değil, koordinatörlükler üzerinden yapılanıyor. Her ilçede, her belediyede koordinatörlük, kadın koordinatörlüğü ve gençlik koordinatörlüğü şeklinde ilerliyoruz. Komitelerimiz toplumun her kademesinden gelen sorunların çözümüne dair çalışmalarını yürütüyor.” dedi.