Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamağı (KGS-1) ile ilgili basına yansıyan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Sınav sonrası itiraz sürecinin rutin şekilde devam ettiği ve yapılan itirazların belirlenen takvim doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından değerlendirildiği belirtilen açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından itiraz sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.