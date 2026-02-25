Taliban’ın 2021’de iktidarı ele geçirmesinden bu yana kadınlar, kişisel özgürlükleri ve kıyafetleriyle ilgili ciddi sınırlamalarla karşı karşıya. Erkeklerse çoğunlukla özgürce hareket edebiliyor.

Telegraph’ın haberine göre bu seferde ülkede ‘kemik kırılması ya da açık yara’ oluşturmayacak şekilde erkeklerin eşlerini dövmesine izin verildi.

Taliban’dan Hibatullah Akhundzada tarafından imzalanan ve mahkemelere dağıtılan 60 sayfalık ceza kanununa göre eş dövmek suç sayılmıyor.

Bir koca eşini ve çocuğunu kemiği kırılıncaya ya da açık yaralar oluşuncaya kadar dövebiliyor.

Ciddi yaralanma durumunun ‘kanıtlandığı’ durumlardaysa en fazla 15 gün hapis cezası öngörülmüş.

Ayrıca bu durumdan kaçmaya çalışan kadınlara da yasada engel çıkarılmış. 34’üncü maddeye göre kocasının izni olmadan -dayak yese bile- ailesinin evine giden kadına üç aya kadar hapis cezası öngörülmüş. Kadını saklayan aile üyelerine de aynı ceza verilecekmiş.

Taliban yetkilileri, 2021’deki gelişlerinde ‘değiştikleri’ni öne sürmüşti. Fakat bu söylemlerin geçerli olmadığı farklı uygulamalarla gözler önüne seriliyor.