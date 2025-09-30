Afganistan’da dün internet kesintisi yaşandı. Yerel medya, Taliban’ın "ahlaksızlıkla mücadele" kapsamında ülke genelinde fiber optik hizmetlerinin kesildiğini bildirdi.

Euronews’in Türkçe Servisi’nin aktardığına göre Taliban’ın Ağustos 2021’de iktidarı ele geçirmesinden bu yana Afganistan’da bu tür bir kesinti ilk kez yaşanıyor.

Bu ayın başlarında Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, "ahlaksızlığın önlenmesi" amacıyla fiber optik hizmetlerin yasaklanmasına dair bir kararname yayınladı ve birkaç eyalette internet bağlantısı kesildi.

İnternet özgürlüğünü takip eden sivil toplum kuruluşu Netblocks, dün Afganistan'da bağlantının "normal seviyelerin yüzde 14'üne düştüğünü" ve ülke genelinde "tam bir telekomünikasyon kesintisi" yaşandığını aktardı.

ABD menşeli haber ajansı Associated Press (AP), başkent Kabil’deki bürosu ile Nengrehar ve Helmend eyaletlerindeki gazetecileriyle iletişim kuramadı.

İnternet kesintisi konusunda Taliban yönetiminden resmi bir doğrulama gelmedi.

Ülke hem iç hem dış iletişimde büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medyaya bağımlı durumda.