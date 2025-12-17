Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın savaş zararlarını tazmin etmek için kurulan "Uluslararası Tazminat Komisyonu"nun hazırlık çalışmaları için 1 milyon avro destek sağlayacaklarını bildirdi.

Hollanda ve Avrupa Konseyinin ev sahipliğinde Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu" kurulması için Lahey kentinde konferans düzenlendi.

Burada konuşma yapan Kallas, Ukrayna'da 200 binden fazla binanın yıkıldığını ya da hasar gördüğünü söyledi.

Kallas, "Bu, Lahey'in toplam nüfusunun iki katı kadar insanın evlerini terk etmek zorunda kalması anlamına geliyor. Yıkımın boyutu ve vatandaşlar üstündeki etkisi hayal edilemeyecek düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiyet kaybının Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle oluşan zararlar sicilindeki kategorilerden yalnızca biri olduğunu belirten Kallas, "Zira aile bireylerinin öldürülmesine, çocukların zorla sınır dışı edilmesine, hayat boyu süren kişisel yaralanmalara, cinsel şiddete ve işkenceye nasıl bir bedel biçilebilir?" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tazminat Komisyonunun gelecek yıllarda bu konuları ele alacağını dile getiren Kallas, AB'nin komisyonun hazırlık çalışmalarını finanse etmek için 1 milyon avro destek vereceğini açıkladı.

Komisyona ilişkin en büyük sorunun finansman meselesi olduğuna dikkati çeken Kallas, şunları kaydetti:

"Rusya, verdiği zararın bedelini hiçbir zaman gönüllü olarak ödemeyecektir. Olası barış anlaşmasında tazminatın ve hatta her türlü hesap verebilirliğin dışlanmasına yönelik girişimleri şimdiden görüyoruz. Bu durum, uluslararası toplumun ve Uluslararası Tazminat Komisyonuna katılan tüm tarafların omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Hep birlikte bu acımasız saldırı savaşının mağdurlarının yanında durmak zorundayız. Aksi takdirde benzer ihlallerin devamı gelecektir."

Kallas, tazminat ödemeleri için kaynak mobilize etme konusunda yaratıcı olunması gerektiğinin altını çizerek, Rusya'ya ait 260 ila 280 milyar avro tutarındaki varlığın Rusya dışında dondurulmuş durumda olduğuna işaret etti.