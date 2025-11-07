Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından, merhum eğitimci Talat Akkor’un anısına düzenlenen Basketbol Şöleninin ilk ayağı dün tamamlandı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener’in yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl iki ayaklı olarak gerçekleştirilen şölenin ilk etabında, öğrencilerin spora teşvik edilmesi, paylaşma ve dayanışma kültürünün geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Gelener, organizasyona Levent İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Dr. Suat Günsel Lefkoşa İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Özgürlük İlkokulu’nun katılım gösterdiğini belirtti.

Kız ve erkek takımların, sahada sportmenlik, saygı ve paylaşım değerleriyle yer alarak, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini dile getiren Gelener, etkinliğin en anlamlı anlarından birinin, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin, okullar karması takımıyla yaptığı gösteri maçı olduğunu ifade etti.

Gelener, müsabakalar sonunda düzenlenen törende, Talat Akkor’un eşi Fahriye Akkor ve öğretmen kızı Övsün Akkor’un, öğrencilere ödüllerini takdim ettiğini kaydetti.

Çocukların gelişiminde sporun dönüştürücü gücüne inandıklarını vurgulayan Gelener, “Çocuklarımızın özgüven, iletişim, takım ruhu ve dayanışma becerilerini güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz.” dedi.

Organizasyona destek veren Basketbol Federasyonu’na, özveriyle görev yapan hakemlere ve etkinlik süresince katkı sağlayan Atatürk Spor Salonu çalışanlarına teşekkür eden Gelener, okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin emeğiyle şölenin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Gelener, şölenin ikinci ayağının 13 Kasım tarihinde gerçekleştirileceğini kaydetti.