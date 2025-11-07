(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen, 'kamu görevlisine rüşvet verme, rahatsızlık ve uygunsun harekette bulunma' suçlarından tutuklanan Orhan Çelebi mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı. Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Ercan Hava Limanından KKTC'ye giriş yapan zanlının muhaceret işlemleri için sırasını beklerken kırmızı çizginin gerisinde beklemesi gerektiği konusunda kendisini uyaran görevli muhaceret memuruna hitaben yüksek sesle 'arıza' deyip rahatsızlık yaparak ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu açıkladı. Polis, akabinde muhaceret şubesinde beklediği esnada meselenin kapatılması, için muhaceret amiri olan C.Ö'ye 300 Dolar nakit para uzatıp "Abi bununla çay şeker alırsınız" diyerek rüşvet teklif ettiğini kaydetti. Polis memuru, tutuklanan zanlının sorgusunda suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.