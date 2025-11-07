Tatlısu’da dün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybeden Yasin Uzunay’ın otopsisi yapıldı, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Uzunay’ın kesin ölüm sebebi ileri tetkikler sonucu belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haspolat’ta sakin Uzunay (E-62), Tatlısu’da yapımı devam eden bir sitenin inşaat alanında aniden rahatsızlanması üzerine ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.