Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 15 yılı aşkın süre ajansta çalışmış foto muhabiri ve akademisyen Gazi Yüksel’e, TAK’ın geçen yıl sonu düzenlediği 50. Yıl Fotoğraf Sergisi’ne katkılardan dolayı teşekkür ziyareti yaptı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, ajansa yıllarca hizmet veren foto muhabiri Yüksel’in YDÜ’deki ofisini ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Yüksel’in, Kıbrıs Türk halkının tarihinin önemli bir dönemini ortaya koyan TAK fotoğraf arşivine ciddi bir katkısı olduğunu belirtti. Gürdallı, ajansta ilk düzenli fotoğraf arşivlemesini de Yüksel’in başlattığını vurguladı.

Gazi Yüksel de konuşmasında, “hatırlanmanın önemine” vurgu yaparak, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Gürdallı’ya teşekkür etti.

Gürdallı, konuşmaların ardından Yüksel’e, TAK 50. Yıl Fotoğraf Sergisi’ne katkıları için hazırlanan teşekkür plaketini sundu. Yüksel, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla sergi açılışına katılamamıştı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK Müdür Muavini Hasan Öksüz ve Yüksel’in eski öğrencilerinden TAK foto muhabiri Süleyman Önal’ın yaptığı ziyarette ajansla ilgili bazı anılarını paylaşan Yüksel, ziyaretçilerine koleksiyonlarını gösterip, fotoğraf stüdyolarını da gezdirdi.