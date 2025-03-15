İran'ın başkenti Tahran'da, geleneksel Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Nevruz Festivali'nin açılış töreni düzenlendi.

Azadi Meydanı'nda gerçekleşen törene, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ve Turizm, Kültürel Miras ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, farklı ülkelerden büyükelçiler, kültür ve sanat camiasından önemli isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni kapsamında Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi ışık gösterileriyle aydınlatıldı.

Görkemli havai fişek gösterilerinin düzenlendiği etkinlikte Türkiye dahil olmak üzere Nevruz'u kutlayan ülkelerin bayrakları, Azadi Kulesi'ne yansıtılarak Nevruz'un farklı kültürleri bir araya getirmesi simgelendi.

Törende İran’ın farklı etnik gruplarından gelen sanatçılar sahne alarak özel enstrümanlarıyla müzikler eşliğinde gösteriler sundu.