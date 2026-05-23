Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) geçen sene duyurduğu verilere göre 2024’te de rekor kırılmıştı.

Buna göre ülkede 2024’te vatandaşlığa kabul sayısı 2023’e göre 91 bin 860 artarak 291 bin 955’e yükselmişti.

DW’nin haberine göre 2025’te 309 bin 852 kişi Alman pasaportu aldı. Söz veriye Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinin rakamları dahil değil.

Ayrıca seneye de özellikle Ukraynalıların Alman vatandaşlığına yönelmesi bekleniyor. Bu yüzden rekor serisinin sürmesi bekleniyor.

Ukraynalı sığınmacıların 2015-2016’da Suriye, Irak ve Afganistan’dan gelen göçmenlere kıyasla oturum ve çalışma hakkına erişebilmek gibi önemli avantajları bulunuyor.