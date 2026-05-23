Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini anımsattı.

Saldırı sonucu ölü sayısının arttığını kaydeden Paseçnik, "Korkunç suçun sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. 10 kişi kayıp." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun dün Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki koleje, İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda." ifadelerini kullanmıştı.